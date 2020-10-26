Samanyolu Haber /Gündem / Trump'ın en yakınındaki isim açıkladı : Koronavirüsü kontrol etmeyeceğiz /26 Ekim 2020 13:42

Trump'ın en yakınındaki isim açıkladı : Koronavirüsü kontrol etmeyeceğiz

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, salgını kontrol altına almayacaklarını söyledi. Meadows'un sözlerine tepki gösteren Joe Biden, "Trump, yenilginin beyaz bayrağını sallıyor" dedi.

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ABD'de koronavirüs salgını, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin sıcak konusu olmayı sürdürüyor.

Koronavirüs kaynaklı vakaların günlük rekorlar kırarak 9 milyona yaklaştığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 230 bini aştığı ülkede Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, tepki çeken bir açıklamada bulundu. 

Meadows, CNN International'da katıldığı yayında, Trump yönetiminin salgını kontrol altına almayacağını belirterek "Salgını kontrol etmeyeceğiz. Aşıları, tedavileri ve diğer (tehlikeyi) azaltma alanlarını kontrol edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Sunucunun "Salgını neden kontrol etmeyeceğiz?" şeklindeki sorusuna ise Meadows, "Çünkü tıpkı grip gibi bulaşıcı bir virüs" yanıtını verdi.

Biden'dan tepki 
Demokratların başkan adayı Joe Biden, Mark Meadows'un sözlerine tepki gösterdi.

"Beyaz Saray'ın yenilginin beyaz bayrağını salladığını" savunan Biden, "Meadows'un sözleri, Trump yönetiminin ABD halkını korumaktan vazgeçtiğini gösteriyor" dedi.

Biden açıklamasında ayrıca, Meadows'un ifadelerinin ülkede koronavirüs vakalarında yeni bir yükselişe geçmesinin ardından geldiğine de dikkat çekti. 

Demokrat Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris ise, "Yenilgiyi kabul ediyorlar. Ben ve Joe Biden başından beri bunu söylüyoruz" diye konuştu. Harris, Meadows'un koronavirüsü griple bir tutmasına ilişkin "Bu, ABD tarihindeki herhangi bir başkanlık yönetiminin en büyük başarısızlığıdır" dedi. 

Beyaz Saray'da vakalar 
Öte yandan, Beyaz Saray yetkilileri arasında da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinden sonra Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ekibinden en az 5 kişide koronavirüs çıktığı öğrenildi. 

?Pence’in çevresindeki pozitif vakalar arasında Özel Kalem Müdürü Marc Short, yetkili siyasi danışmanlardan Marty Obst, kişisel yardımcısı Zack Bauer, koruması olarak bilinen bir kişi ve ekipten iki kişi daha bulunuyor.

Pence’in kısa süre önce Özel Kalem Müdürü Short ile görüştüğü belirtiliyor ancak Pence’in sözcüsü Devin O’Mallley, Pence ve eşinin cumartesi ve pazar yapılan test sonuçlarının negatif olduğunu söyledi.

Mike Pence çevresindeki vaka kümesine rağmen pazar günü seçin öncesi seyahatlerine devam ederek Kinston’daki bir akşam mitingi için Kuzey Carolina’ya gitti.
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