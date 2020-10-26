Trump'ın en yakınındaki isim açıkladı : Koronavirüsü kontrol etmeyeceğiz

Biden'dan tepki

Demokratların başkan adayı Joe Biden, Mark Meadows'un sözlerine tepki gösterdi.

"Beyaz Saray'ın yenilginin beyaz bayrağını salladığını" savunan Biden, "Meadows'un sözleri, Trump yönetiminin ABD halkını korumaktan vazgeçtiğini gösteriyor" dedi.

Biden açıklamasında ayrıca, Meadows'un ifadelerinin ülkede koronavirüs vakalarında yeni bir yükselişe geçmesinin ardından geldiğine de dikkat çekti.

Demokrat Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris ise, "Yenilgiyi kabul ediyorlar. Ben ve Joe Biden başından beri bunu söylüyoruz" diye konuştu. Harris, Meadows'un koronavirüsü griple bir tutmasına ilişkin "Bu, ABD tarihindeki herhangi bir başkanlık yönetiminin en büyük başarısızlığıdır" dedi.





Beyaz Saray'da vakalar

Öte yandan, Beyaz Saray yetkilileri arasında da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinden sonra Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ekibinden en az 5 kişide koronavirüs çıktığı öğrenildi.





?Pence’in çevresindeki pozitif vakalar arasında Özel Kalem Müdürü Marc Short, yetkili siyasi danışmanlardan Marty Obst, kişisel yardımcısı Zack Bauer, koruması olarak bilinen bir kişi ve ekipten iki kişi daha bulunuyor.



