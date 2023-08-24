Trump'ın eski avukatı Giuliani 150 bin dolar kefaletle serbest kaldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Rudolph Giuliani, hakkında Trump ve 18 kişinin daha bulunduğu seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik suçlamalar içeren dava kapsamında teslim olmak üzere Georgia eyaletine gitti.



Kendisi eski bir savcı ve New York eski Belediye Başkanı olan Giuliani’nın avukatı savcılıkla yaptığı görüşme sonrasında 150 bin dolar kefalet ücreti üzerinde bir anlaşma sağladı.



Hapse girmeyecek sadece yasal işlemleri hapishane binasında yaptıracak olan Giuliani 150 dolar ödeyerek dava sürecinde serbest kalacak. Ancak savcılık bu süreçte Giuliani’nin davanın diğer sanıklarıyla iletişim halinde olmaması şartını getirdi.



Giuliani, hapishane binasına girerken gazetecilere yaptığı açıklamada, haklarında hazırlanan iddianameye eleştirdi ve "Bu iddianame bir rezalettir. Bu Anayasa'ya yapılmış bir saldırıdır" dedi.



Resmi kayıtlara göre şu ana kadar Fulton hapishanesine aynı davada yargılanan 7 kişi daha giderek teslim oldu.



Eski ABD Başkanı Donald Trump da yarın Georgia’da olacak ve teslim olacak. Trump hakkında da 200 bin dolar kefalete hükmedilmişti. Trump da kefalet ücretini ödedikten sonra serbest kalacak.



İddianamede adı geçen diğer kişilerin de hapishaneye gidip teslim olmak için Cuma gününe kadar süreler var.