Trump'ın evindeki arama sonrası yeni gelişme

Görevini Demokrat Joe Biden'a devreden eski ABD Başkanı Donald Trump, ülke ve dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.





Son olarak Trump'ın Florida'daki evinde FBI ajanlarınca yapılan aramanın ardından Cumhuriyetçi Kongre üyesi Perry'nin telefonuna el konulduğu ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida'daki Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca basılmasının ardından Pensilvanya temsilcisi Cumhuriyetçi Kongre üyesi Scott Perry'nin telefonuna el konulduğu bildirildi. eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida'daki Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca basılmasının ardından Pensilvanya temsilcisi Cumhuriyetçi Kongre üyesi Scott Perry'nin telefonuna el konulduğu bildirildi.

TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKINI





CBS News kanalına açıklamalarda bulunan Perry, "Bu sabah ailemle yolculuk yaparken üç FBI ajanı cep telefonuma el koydu" dedi. FBI ajanlarının avukatıyla iletişime geçmek için teşebbüste bulunmadığını kaydeden Perry, telefonuna el konulmasına şaşırmadığını ancak öfkelendiğini söyledi. Perry "Bu tür muz cumhuriyeti taktikleri her vatandaşı ilgilendirmeli" ifadesini kullandı.Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Florida'daki malikanesinin dün sabah FBI ajanları tarafından arandığını duyurmuştu. Trump açıklamasında "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. Bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi" ifadesini kullandı.