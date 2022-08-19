Trump'ın finans direktörü 15 yıldır vergi kaçırdıklarını itiraf etti





Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Finans Direktörü Allen Weisselberg, Donald Trump'ın aile şirketiyle vergi kaçırdığını itiraf etti. Weisselberg, New York'taki bir mahkemede eski Başkan Donald Trump'ın şirketiyle 15 yıldan fazla bir süredir vergi kaçırdığını söyledi.





Buna göre, komplo, vergi dolandırıcılığı, büyük hırsızlık ve iş belgelerinde tahrifat da dahil olmak üzere toplam 15 suçlamayı kabul eden üst düzey yönetici Weisselberg, 15 yıla kadar hapis cezasından kaçınmak için cezai takibatta anlaşmayı kabul etti. Allen Weisselberg, 75 yaşındaki yargıç Juan Merchan'ın çok sayıda sorusuna "Evet, Sayın Yargıç" yanıtını verdiği aktarıldı.

Allen Weisselberg'ın avukatı Nicholas Gravante, "Hayatının en zor kararlarından birinde, Bay Weisselberg bugün bu davaya ve bunun kendisi ve ailesi için yıllarca süren yasal ve kişisel kabuslara son vermek için suçunu kabul etmeye karar verdi" dedi.





Allen Weisselberg, önemli bir figür olarak kabul ediliyor. Trump'ın başkanlığı sırasında, Trump'ın emlak imparatorluğunu yönetmeye yardım etti. Aile üyelerinin yanı sıra şirkette önemli bir figür olarak kabul ediliyordu.



