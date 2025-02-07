Trump'ın 'Gazze planı!' Orta Doğu ve Avrupa'yı nasıl etkiler?

Zorla yerinden edilme





Eleştiri yağmuru





Trump'ın planı: Gazze Şeridi'nin ABD kontrolü altına alınması, Gazzelilerin komşu ülkelere sürülmesi ve Filistin bölgesinin "Orta Doğu'nun Rivierası"na dönüştürülmesi.Beyaz Saray o zamandan beri bu açıklamaları doğrulamış olsa da endişeler devam ediyor.Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) araştırmacısı Hugh Lovatt Euronews'e yaptığı açıklamada,"Trump'ın önerdiği şey Gazze için açıkça bir felaket ama aynı zamanda bölge ülkeleri için de istikrarsızlaştırıcı olacaktır," dedi.ABD Başkanı çeşitli vesilelerle 1,8 milyon Gazzelinin komşu ülkelere göç ettirilebileceğini öne sürdü.Bu öneri, 1948 ve 1967'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından gerçekleşen zorunlu yer değiştirmeleri yansıtmaktadır.Lovatt, "Bir milyon Gazzeli'nin Mısır'a, sınırlı ekonomik imkanlara sahip bir ülkeye, Gazze'de yaşayanların komşu olmaları dışında çok az bağlarının olduğu bir ülkeye taşındığını düşünün. İnsanlar gerçekten Gazze'den gelen bir milyon mültecinin Mısır'da kalacağını düşünüyor mu? Hayır. Binlercesi, on binlerce insan, Avrupa da dahil olmak üzere daha uzak yerlerdeki ekonomik beklentilerini iyileştirmeye çalışacaktır, diyor.Pek çok uzmana göre bu plan uluslararası hukuka aykırı.Uluslararası Kriz Grubu'nun ABD programı direktörü Michael Wahid Hanna,"Zorla yerinden etme ve etnik temizliğe uluslararası hukukta izin verilmez," diyor. Bu bir savaş suçu teşkil edecektir. Uluslararası bir suç."Mısır ve Ürdün Gazzelilerin yerleşim bölgesinden çıkarılmasına defalarca karşı çıktı.Euronews'e konuşan Michael Wahid Hanna, "Bu, Filistinlilerin topraklarından etnik olarak temizlenmesine yardım ve yataklık olarak gören Arap halkları arasında son derece tartışmalı olacaktır," dedi."Örneğin Mısır örneğinde, Gazze sorununu ve Gazzelilerin yerlerinden edilmesini uzun zamandır bir tür kırmızı çizgi olarak gören ordu ve güvenlik güçleri için de son derece tartışmalı olacaktır," diye ekliyor.Dahası, Hugh Lovatt'a göre bu plan "gerçekçi değil" ve "hayali"."Başkan Trump'ın planları hakkında konuşmak zorundayız çünkü o bir Amerikan başkanı ve bu planlara önemli bir siyasi ve ekonomik alan ayırabilir. Ancak günün sonunda bu, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanması ve sürdürülmesi, Gazze'nin istikrara kavuşturulması, Hamas yönetiminin gerçek ve kalıcı bir şekilde sona erdirilmesi ve İsrail-Filistin ve bölgesel barışın kilidinin açılması gibi önemli işlerden dikkatimizi dağıtıyor."Avrupa Birliği ise sessiz kalarak iki devletli çözüme desteğini yinelemekle ve Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etmekle yetindi.