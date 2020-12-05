Trump'ın gideceği belli olunca uyarı geldi: 'Ev hariç her yerde maske takın'









CDC yayınladığı yeni raporda, havanın soğuması ve Noel tatilinin yaklaşmasıyla kapalı ortamda geçirilen vakit arttıkça, ABD’nin ''yüksek düzey bulaşma'' aşamasına geçtiği uyarısı yaptı.





Bu nedenle maskelerin tutarlı ve doğru bir şekilde kullanılmasının virüsün kontrol altına alınması için önem taşıdığı belirtildi. ABD’de yetkililer peş peşe karanlık bir kış olacağı uyarısı yaparken, CDC salgının başlamasından bu yana ilk defa ev dışındaki tüm kapalı ortamlarda maske kullanımını desteklemiş oldu.





Fauci: “Şükran Günü sonrası zirveyi henüz görmedik”





ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Amerikalılar’ın havaalanlarına akın ettiği Şükran Günü tatilinin etkilerinin henüz verilere yansımadığını vurguladı.





Associated Press haber ajansının elindeki verilere göre, Şükran Günü tatilinde 2019 yılının aynı dönemine göre kara yoluyla özel araçlarla ulaşımın yalnızca yüzde 5 daha az olduğu belirtiliyor.





ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin açıklamasına göre de Şükran Günü tatili sezonunda dört ayrı günde birer milyondan fazla yolcu havaalanlarında güvenlik taramasından geçti.





Dr. Fauci’nin Biden döneminde şu anki görevine devam etmesi ve Biden’ın Corona virüsüyle mücadele için oluşturduğu ekipte de başdanışmanlık görevini üstlenmesi bekleniyor.





Seçilmiş Başkan Joe Biden Perşembe günü CNN televizyonuna verdiği röportajda, 20 Ocak’ta göreve geldikten sonraki ilk 100 gün boyunca Amerikalılar’dan maske takmalarını isteyeceğini söylemişti.





San Francisco'da yeni karantina önlemleri





California eyaletinin San Francisco kentinin belediye başkanı London Breed, Corona virüsü vakalarının artması sonucu yeni karantina önlemleri ve iş yerlerine kısıtlama getirdiklerini açıkladı.





Karantina önlemlerini canlı basın toplantısında açıklayan Demokrat Partili Belediye Başkanı London Breed, "Şimdiye kadar pandemide hiç girmediğimiz kadar bir artış görüyoruz" dedi.





Cuma günü itibariyle başlayan ve üç hafta sürmesi beklenen karantina önlemleri kapsamında, restoranlar yalnızca paket servis yapacak; barlar ve kuaförler kapanacak. Okullarsa açık kalmaya devam edecek.





Yeni karantina önlemleri Kuzey California'da bulunan Alameda, Contra Costa, Marin, Santa Clara, San Francisco ile Berkeley'yi kapsıyor. Önlemler 5.8 milyon kişiyi etkiliyor.





“Noel haftasında 19. 500 kişi ölebilir”





ABD’de yalnızca Perşembe günü görülen yeni vakalar 213 binin üzerinde. Bu şimdiye kadar kayıtlara geçen günlük en yüksek sayı.





Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Cuma günü paylaştığı verilere göre, ABD’de toplam vaka sayısı 14 milyonu aştı, can kaybı da 275 binden fazla.





CDC tahminlerine göre, ABD’de Noel haftasında 19 bin 500 kişi virüs yüzünden hayatını kaybedebilir.





CDC Başkanı Dr. Robert Redfield, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gelecek üç ayın ABD kamu sağlığı tarihindeki en zor dönem olacağı uyarısında bulunmuştu.





Aşı olmayı planlayanlar artıyor





ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer ve Moderna’nın geliştirdiği aşılar için onayı 10 ve 17 Aralık’ta değerlendirmeye başlaması beklenirken, aşı olmayı planladıklarını söyleyen Amerikalılar’ın sayısı da artıyor.





Pew Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, ankete katılan Amerikalılar’ın yüzde 60’ı aşı olmayı planladığını söylüyor.