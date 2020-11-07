Trump'ın gidişi ile birlikte değişim başladı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey istifa ediyor

İngiltere merkezli Şarku'l Avsat (Ortadoğu) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevinden ayrılacağını yazdı.





James Jeffrey'nin Avrupalı ve Arap yetkililerle görevinin sona ereceğine dair görüştüğü ve Demokrat Joe Biden'ın başkan seçilmesi halinde de ABD'nin Suriye'deki politikasının değişmeyeceği yolunda mesaj verdiği iddia edildi.





Türkiye'nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey'den boşalacak yere ise Joel Rayburn'ün geleceği öne sürülüyor.





Gazeteye göre; Jeffrey, Avrupalı yetkililerle yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri sarf etti:





"Biden yönetimi de olsa Trump yönetimi de olsa askeri varlığımızda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum, yaptırım politikamızda bir değişim olacağını düşünmüyorum, İran'ın Suriye'den çıkmasına yönelik talebimizde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum."