Trump'ın gizli barış planı ortaya çıktı: Seçilirse bu yolu izleyecek

ABD, Kasım ayında yapılacak seçim atmosferine girerken, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, dikkat çekici bir habere imza attı...



Reuters, Kasım ayında Başkan Joe Biden'ın karşısına çıkmaya hazırlanan Donald Trump'ın önem verdiği iki danışmanının kendisine Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir plan oluşturduğunu duyurdu. Ajans, Trump'ın en güvendiği iki ismin iki ülke arasındaki barış için bir yol bulduğuna dikkat çekti.



Hazırlanan taslak planı Trump'ın başkanlığı döneminde ulusal güvenlik danışmanı olan emekli general Keith Kellogg ve Fred Fleitz'in hazırladığı kaydedildi. Fleitz de 2017-2021 yılları arasında Trum p yönetiminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başında yer alıyordu.



Bu iki ismin hazırladığı planda, Trump seçilmesi durumunda Ukrayna'ya barış görüşmelerine başlamadığı sürece ABD'nin daha fazla silah vermeyeceği ortaya çıktı. ABD'nin aynı zamanda Moskova'yı uyararak barış görüşmelerine katılmasına zorlayacağı aksi takdirde Ukrayna'ya desteği artırmaya başlayacağı da öğrenildi.



Fleitz verdiği röportajda Trump'ın da bu stratejiyi beğendiğini söyledi. Fleitz, "Stratejiyi kabul ettiğini ya da her kelimesine katıldığını iddia etmiyorum ama aldığımız geri dönüşler bizi memnun etti" dedi.



Trump'ın seçim kampanyasını yöneten ekip ise henüz bu konuda net bir karar olmadığını söylerken Kremlin ve Ukrayna'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.