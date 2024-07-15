Trump'ın ‘gizli belge' davası düşürüldü!

ABD'de Güney Florida Bölge Mahkemesi Hakimi Aileen Cannon, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Trump'a Florida'daki Mar-a-Lago'daki malikanesinde devlete ait 100'ü aşkın gizli belgeyi yasadışı sakladığı suçlamasıyla açılan davada iddianameyi reddetti.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre karar metninde, Özel Savcı Smith'in atanmasının ABD Anayasası'nın Atanma Maddesi'ni ihlal ettiği için hazırlamış olduğu iddianamenin reddedildiği belirtildi.



Davanın düşürülmesi üzerine Trump, Truth Social Site'den yaptığı paylaşımda, "Cumartesi günü yaşanan korkunç olayların ardından ulusumuzu birleştirme yolunda ilerlerken, Florida'daki bu kanunsuz iddianamenin reddedilmesi ilk adım olmalı ve bunu hızla tüm cadı avlarının reddedilmesi takip etmelidir" dedi.



Trump devamında, "Demokrat Adalet Bakanlığı, Joe Biden'ın siyasi rakibi olarak bana karşı bir seçim müdahalesi komplosu olan tüm bu siyasi saldırıları koordine etti. Adalet sistemimizin araçsallaştırılmasına son vermek ve 'Amerika'yı yeniden yüceltmek' için bir araya gelelim" ifadelerini kullandı.





