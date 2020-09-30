Samanyolu Haber /Gündem / Trump'ın görevden aldığı kampanya yöneticisi bunalıma girdi, yaka paça gözaltına alındı /30 Eylül 2020 11:57

Trump'ın görevden aldığı kampanya yöneticisi bunalıma girdi, yaka paça gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya yöneticisi Brad Parscale, kendine zarar verme tehdidinde bulununca karısının polise haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı.

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Parscale ve eşi Candice'e ait Florida'daki eve pazar günü öğleden sonra polis çağrıldı. Trump'ın eski kampanya yöneticisinin eşi Candice polisi arayarak, eşinin kendisine zarar vereceğini söyledi. 

Fort Lauderdale polisinden yapılan açıklamada, "Memurlar eve vardığında ihbarı yapan kişiyle (Candice Parscale) ile temasa geçti. İhbarı yapan kişi eşinin silahı olduğunu, evdeki başka silahlara da erişimi olduğunu ve kendi kendine zarar verme tehdidinde bulunduğunu söyledi, ancak memurlarımız güvenli bir şekilde evden çıkarmayı başardı" denildi.

Polis memurlarının eski kampanya yöneticisini kendisine zarar vermeden evden çıkmaya ikna ettiği belirtildi. Parscale'in polisleri tehdit etmediği ve polislere gönüllü şekilde eşlik ettiği belirtildi. 

Trump'ın eksi kampanya yöneticisi Broward Sağlık Merkezi'ne götürüldü.
 

Trump'ın haziran ayında başkanlık seçimi için  Tulsa'da yaptığı ilk mitingde 19 bin kişi kapasiteli stadyumun boş kaldığı gözlemlenmişti. Trump ise daha önce yağtığı konuşmada, yaklaşık 1 milyon kişinin mitinge katılmak için başvuru yaptığını söylemiş, ancak mitinge 6 bin 200 kişi gelmişti. Bunun üzerine Trump, faturayı Parscale'ye keserek görevden aldı.
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