Trump'ın göreve başlamalsına günler kala flaş istifa

Smith’in istifası, Trump’ın göreve başlamasına sayılı günler kala mahkemeye sunulan bir dosyada dipnot olarak belirtilmesi ise dikkat çekti.





Trump aleyhindeki davanın bulgularını kapsayan raporun açıklanıp açıklanmamasıyla ilgili bir dava dosyasında, "Özel Yetkili Savcı çalışmalarını tamamladı ve 7 Ocak 2025'te son gizli raporunu sundu ve 10 Ocak'ta Adalet Bakanlığından ayrıldı" ifadeleriyle Smith’in istifa ettiği belirtildi.





Özel Yetkili Savcı Smith, başkent Washington'da açtığı davada Trump'ı, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı.





GÖREVDEN ALACAĞINI DUYURMUŞTU

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trump ise seçim öncesi yaptığı mitinglerde, göreve geri döndüğünde Smith'i derhal görevden alacağını dile getirmişti.





Öte yandan Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi sona erdikten sonra Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal dava da geçen temmuz ayında düşürülmüştü.