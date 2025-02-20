Samanyolu Haber /Ekonomi / Trump'ın ilk ayında küresel piyasalarda durum ne? /20 Şubat 2025 10:49

Trump'ın ilk ayında küresel piyasalarda durum ne?

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının üzerinden bir ay geçti. Trump, kapsamlı gümrük tarifeleri, federal çalışanlara yönelik kesintiler ve Ukrayna savaşında barış görüşmeleri gibi vaat ettiği politikaları hızla uygulamaya koyuyor.

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Bu gelişmelerin sonuçları henüz netleşmemişken, finansal piyasalarda bazı belirgin eğilimler gözlemlendi.

ABD Dolarındaki Düşüş

Trump'ın seçim zaferinden Ocak ayı başındaki zirvesine kadar yükselen ABD doları, 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana değer kaybetti. Dolar endeksi (DXY) 109'dan 107'ye gerileyerek yüzde 2,2 düşüş yaşadı. Bu düşüşte, piyasaların Trump göreve başlamadan önce güçlü bir doları fiyatlamış olması ve kâr realizasyonları etkili oldu. Ayrıca, Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin ertelenmesi ve Çin'e uygulanan yüzde 10'luk ek vergi de doların değer kaybetmesine neden oldu.

Hisse Senedi Piyasalarında Rekorlar

Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte küresel piyasalar, özellikle Avrupa hisse senetleri yükseliş gösterdi. Gümrük tarifelerinin uygulanmasındaki gecikme, risk iştahını artıran önemli bir faktör oldu. Ayrıca, düşük küresel faiz oranları beklentileri, yapay zeka yatırımları ve olumlu kurumsal kazançlar da bu yükselişi destekledi. Trump'ın Rusya ile başlattığı barış görüşmeleri de Avrupa savunma hisselerini canlandırdı.

Altın Fiyatlarında Zirve

Altın, Trump'ın göreve başlamasından bu yana yüzde 8 değer kazandı. Güvenli liman varlıklarına olan talep, küresel ticaret savaşı ve yavaşlayan ekonomik büyüme endişeleri nedeniyle arttı. Zayıflayan ABD doları da altının yükselişine katkıda bulundu. Ayrıca, Trump yönetimi Elon Musk'ın yardımıyla binlerce federal çalışanın işine son verdi. Bu durum işsizliğin artmasına ve tüketici harcamalarının azalmasına yol açabilir.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş

Ham petrol fiyatları, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana baskı altında kaldı. Brent vadeli işlemleri yüzde 6,6, WTI vadeli işlemleri ise yüzde 7,8 düştü. Trump'ın petrol üreticilerine üretimi artırma çağrısı ve Rusya ile yürüttüğü barış görüşmeleri, ülkenin petrol ihracatı üzerindeki yaptırımların hafifletilmesini de içerebilir. Ancak bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Bitcoin'in Durağan Seyri

Trump'ın göreve başlamasından bu yana, Amerika'yı "bir kripto başkenti" yapma vaadini çevreleyen iyimserlik azaldı ve Bitcoin fiyatları yüzde 4 düştü. Bu düşüşte somut politika katalizörlerinin eksikliği etkili oldu. Trump, yönetiminin "ulusal dijital varlık stoku" oluşturup oluşturmayacağını değerlendireceğini açıkladı, ancak Bitcoin rezervi konusunda net bir açıklama yapmadı.
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