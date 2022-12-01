Trump'ın kabusu gerçek oldu

SID BARD - SAMANYOLUHABER.COM





Devletin odeme ve para idare konusunda oncelikli olarak danistigi House Ways & Means Komitesi, üç yıllık bir mücadelenin ardından eski Başkan Donald Trump'ın altı yıllık vergi beyannamelerine sahip.





Hazine Bakanlığı'na göre komite, Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın son itirazını 22 Kasım'da reddetmesinin ardından belgeleri bugün Hazine Bakanlığı'ndan teslim aldı.





Otoriteler, 'Vergi kayıtları didik didik incelenecek olan Trump'ın bir usulsüzlüğü tespit edilirse başı büyük belada demektir.'' yorumunda bulundu.





Trump, Richard Nixon'dan bu yana, başkanlığa aday olurken veya görevdeyken vergi beyannamelerini kamuya açıklamayan ilk büyük parti başkan adayıydı.





Demokrat Richard Neal liderliğindeki komite, Trump'ın, özellikle başkan olarak görev yaptığı dönemden bu yana geçen altı yıllık vergi kayıtlarını araştırmıştı.







Bu, hem kişisel olarak Trump hem de birkaç kurumsal varlığı hakkındaki kayıtları içeriyordu.







Belgelerin hemen kamuoyuna açıklanması beklenmiyor.

