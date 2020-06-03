Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın kızından şaşırtan açıklama /03 Haziran 2020 20:08

Trump'ın kızından şaşırtan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kızı Tiffany Trump, Instagram'da "Karanlık Salı" (Blackout Tuesday) etiketiyle paylaşım yaptı ve ırkçı polisler tarafından katledilen George Floyd için adalet talebinde bulundu.

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ABD’de siyahi yurttaş George Floyd’un ırkçı polisler tarafından vahşice katledilmesine yönelik, hem sokaklarda hem de sosyal medyada tepkiler sürüyor.

Instagram kullanıcısı milyonlarca kişi, ırkçılığa karşı “Karanlık Salı” (Blackout Tuesday) isimli etkinlik kapsamında siyah fotoğraf paylaşarak ırkçılığın son bulması için çağrıda bulundu.

Euronews’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın hukuk mezunu küçük kızı Tiffany Trump da siyah bir fotoğrafla birlikte yazar ve aktivist Helen Keller’ın, “Yalnız çok az, ancak birlikte pek çok şeyi başarabiliriz” sözünü paylaştı.

Ayrıca Tiffany, iletisinde “Karanlık Salı” ve “George Floyd İçin Adalet” etiketlerini yazdı. Babası Donald Trump’ın aksine net ifadeler kullanan 26 yaşındaki hukuk mezunu Tiffany Trump, siyaset sahnesinden uzak bir yaşam sürüyor.

Çok sayıda ünlü ismin de katıldığı eyleme dahil olan kullanıcılar sadece siyah bir kare paylaştı ve gün boyu başka bir paylaşımda bulunmadı.
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