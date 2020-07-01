Trump'ın Korona danışmanı açıkladı: Her gün 100 bin yeni vak'a açıklayabiliriz

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üslerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD)son 24 saat içerisinde 44 bin 358 kişiye Koronavirüs teşhisi konuldu.





Vak'a sayısının ülke tarihinin en yüksek verisi olduğu açıklanırken 7 günlük vaka sayısı ortalamasının da 13 Haziran'dan beri ikiye katlandığı belirtildi.





ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu Koronavirüs ile mücadele timinde yer alan doktor Anthony Fauci, Kongre'de bir komisyonda yaptığı açıklamada ilginç tespitlerde bulundu.





"ENDİŞELİYİM, YANLIŞ YÖNE GİDİYOR"





"Eğer ABD günde 100 bin yeni Koronavirüs vak'ası bildirmeye başlarsa şaşırmayacağım." diyen Anthony Fauci, "Çok endişeliyim ve olanlardan memnun değilim, çünkü yanlış yöne gidiyor." dedi.





Ülke şu anda günde yaklaşık 40.000 yeni vaka görüyor, ancak Fauci, bu rakamın "tedbir alınmazsa " hızla artacağını söyledi.

Senato Eğitim Emek ve Emeklilik Komitesi'nde ifade veren Fauci bazı eyaletlerin yeniden açılma kılavuzlarındaki kontrol noktalarını atladığı ve bunun Teksas, Florida ve Arizona gibi eyaletlerde yeni sıcak noktalara yol açtığı konusunda uyardı.

Fauci yeniden açılmaya dair işlemleri "doğru yapan" eyaletlerin bile sosyal mesafe tedbirlerini göz ardı ederek maske kullanmaktan kaçındıklarını sözlerine ekledi.



