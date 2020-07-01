Trump'ın Korona danışmanı açıkladı: Her gün 100 bin yeni vak'a açıklayabiliriz

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üslerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD)son 24 saat içerisinde 44 bin 358 kişiye Koronavirüs teşhisi konuldu.
Vak'a sayısının ülke tarihinin en yüksek verisi olduğu açıklanırken 7 günlük vaka sayısı ortalamasının da 13 Haziran'dan beri ikiye katlandığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu Koronavirüs ile mücadele timinde yer alan doktor Anthony Fauci, Kongre'de bir komisyonda yaptığı açıklamada ilginç tespitlerde bulundu.
"ENDİŞELİYİM, YANLIŞ YÖNE GİDİYOR"
"Eğer ABD günde 100 bin yeni Koronavirüs vak'ası bildirmeye başlarsa şaşırmayacağım." diyen Anthony Fauci, "Çok endişeliyim ve olanlardan memnun değilim, çünkü yanlış yöne gidiyor." dedi.
Ülke şu anda günde yaklaşık 40.000 yeni vaka görüyor, ancak Fauci, bu rakamın "tedbir alınmazsa " hızla artacağını söyledi.
Senato Eğitim Emek ve Emeklilik Komitesi'nde ifade veren Fauci bazı eyaletlerin yeniden açılma kılavuzlarındaki kontrol noktalarını atladığı ve bunun Teksas, Florida ve Arizona gibi eyaletlerde yeni sıcak noktalara yol açtığı konusunda uyardı.
Fauci yeniden açılmaya dair işlemleri "doğru yapan" eyaletlerin bile sosyal mesafe tedbirlerini göz ardı ederek maske kullanmaktan kaçındıklarını sözlerine ekledi.
HAZİRAN AYINDA İKİYE KATLANDI
Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters, ABD’de son 24 saat içerisinde vak'a sayısında rekor kırıldığını duyurdu. Reuters’ın haberinde ülkede sadece salı gün 47 binden fazla vak'a tespit edildiği vurgulandı.
Salgının başladığı günden beri en yüksek sayı açıklanırken California, Teksas ve Arizona eyaletlerinin salgının merkezi olduğu da belirtildi.
Koronavirüs vak'a sayısının haziran ayı boyunca en az 10 eyalette iki kat arttığı aktarılırken, Teksas ve Florida’nın bu alanda başı çektiği de vurgulandı.
TRUMP BÜTÜN COVID-19 İLAÇLARINI ALDI
ABD’nin Koronavirüs iyi gelen "Remdesivir" isimli ilacın bütün stoklarını satın aldığı açıklandı. Gelecek 3 aylık bütün stokları satın alan ABD böylelikle Birleşik Krallık, Avrupa ve dünyanın geri kalanının ilaç stoğunu da satın almış oldu.
Gilead tarafından geliştirilen ve Covid-19 tedavisinde ABD’li yetkililerin onay verdiği ilk ilaç olan "Remdesivir", hastaların iyileşme safhasını hızlandırıyor.
Şirketin ürettiği ve piyasaya sürdüğü 140 bin doz bütün dünyaya dağıtılırken bunların tükendiği belirtildi.
Trump yönetiminin 500 bin doz satın aldığı açıklanırken bu sayı, şirketin temmuz ayında ürettiği bütün ilaçlara ve ağustos ile eylül ayında üretilen ilaç kapasitesinin de yüzde 90’ına denk geldiği belirtildi.