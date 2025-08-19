Trump'ın mikrofonu açık unutuldu: Putin'le ilgili sözleri gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle kameraların karşısına geçtiği sırada dikkat çeken bir an yaşandı. Trump’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında söylediği sözler mikrofonlara yansıdı.





ABD Başkanı Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da gerçekleştirilen ve dünyanın merakla takip ettiği zirve sona erdi. Ukrayna krizi başta olmak üzere küresel gündeme ilişkin kritik başlıkların ele alındığı görüşme sonrası liderler basın mensuplarının karşısına çıktı.





Trump, Zelenskiy ve AB liderleriyle birlikte basın toplantısı öncesi objektiflere poz verdi. Liderlerin toplu fotoğraf çekimi sırasında yaşanan bir an, zirveye damga vurdu.





TRUMP MİKROFONU UNUTTU

Trump’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a eğilerek “Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak” dediği sırada mikrofonunun açık olduğu fark edilmedi. Ses salona yayılırken, bu sözler kameralar tarafından da kaydedildi.





SÖYLEDİKLERİ GÜNDEM OLDU

Salonda bulunan gazeteciler ve görevliler Trump’ın sözlerini anbean duydu. Kısa süre içinde sosyal medyaya yansıyan o görüntüler, dünya basınında geniş yankı buldu. ABD Başkanı’nın sözleri, Putin ile yürütülen müzakerelerin seyrine ilişkin ipucu olarak değerlendirilirken, uluslararası kamuoyunda da tartışmalara yol açtı. Trump’ın sözlerinin diplomatik süreçte nasıl karşılık bulacağı ise merak konusu oldu.