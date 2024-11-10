Trump'ın ofisi Kırım açıklaması yapan sözcüye sahip çıkmadı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Trump’ın sözcüsü, Lanza’nın bir kampanya yüklenicisi olduğunu ve resmi bir temsil yetkisi bulunmadığını vurguladı. Lanza’nın, Ukrayna’nın barış için Kırım’ı unutması gerektiği yönündeki açıklamaları, Trump’ın ofisi tarafından “kişisel görüş” olarak nitelendirildi.





Lanza, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin Kırım’ın iadesini koşul olarak sunmasının “gerçekçi olmayan bir tavır” sergileyeceğini belirtti. Lanza’nın açıklamasına göre, Kırım’ın geri alınması ve Amerikan askerlerinin bu konuda savaşması talepleri Ukrayna’yı “yalnız bırakabilir”.





Bu açıklamalar, özellikle Kırım’ın 2014’te Rusya tarafından ilhak edilmesinden sonra bölgenin statüsü konusundaki hassasiyeti artırıyor. Ukrayna ise bölgenin geri alınması gerektiğini savunmaya devam ediyor.