Trump'ın oğlu da koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz hafta yoğun bir Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın Covid-19 testi pozitif çıktığını ve iyileştiği açıklandı.





First lady Melania Trump, ilk testi negatif çıkan 14 yaşındaki oğlunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.





First lady, yaptığı açıklamada, kendisine 2 hafta önce tanı konduğunu hatırlatarak, aklına ilk oğlunun geldiğini ve ilk testinin negatif çıktığını söyledi.





Melania Trump, "Korkularım gerçek oldu ve tekrar test olduğunda sonucu pozitif çıktı. Neyse ki o güçlü bir çocuk, hiçbir semptom göstermedi" dedi.





Trump sözlerine "Aslında üçümüz aynı süreçte bunu yaşadığımız için mutluyum çünkü birbirimize yardımcı olabildik ve birlikte zaman geçirebildik" dedi.