Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın oğlu da koronavirüse yakalandı /14 Ekim 2020 23:49

Trump'ın oğlu da koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Doland Trump'ın oğlunun da testinin pozitif çıktığı anca daha sonra iyileştiği ifade edildi.

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Geçtiğimiz hafta yoğun bir Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın Covid-19 testi pozitif çıktığını ve iyileştiği açıklandı.

First lady Melania Trump, ilk testi negatif çıkan 14 yaşındaki oğlunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

First lady, yaptığı açıklamada, kendisine 2 hafta önce tanı konduğunu hatırlatarak, aklına ilk oğlunun geldiğini ve ilk testinin negatif çıktığını söyledi. 

Melania Trump, "Korkularım gerçek oldu ve tekrar test olduğunda sonucu pozitif çıktı. Neyse ki o güçlü bir çocuk, hiçbir semptom göstermedi" dedi.

Trump sözlerine "Aslında üçümüz aynı süreçte bunu yaşadığımız için mutluyum çünkü birbirimize yardımcı olabildik ve birlikte zaman geçirebildik" dedi.
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