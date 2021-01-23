Trump'ın oğlu da Telegram'da

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 21 Ocak'ta Beyaz Saray'a vedan eden Donald Trump’ın oğlu Trump Jr, Pavel Durov’un kurucusu olduğu Telegram’ın herkese eşit fırsatlar sunan bir platform olduğunu iddia etti.







Trump Jr., Telegram kanalında yayınladığı bir videoda, “Merhaba, ben Don Jr. Burada, Telegram’da olmaktan mutluyum. Arkadaşlarımla iletişim kurabileceğim bir yere ihtiyacım var.” dedi.





"SANIRIM ARTIK BÖYLE BİR YERİMİZ VAR"





Telegram’ın hem muhafazakârlar hem de liberallere eşit fırsatlar sunan bir platform olduğunu ve geleneksel sosyal medyadaki "muhafazakar temizliğine" katılmadığını belirten Trump Jr., “Avantaj sağlayacağım bir platforma ihtiyacım yok. Muhafazakârların kapalı dünyasına ihtiyacım yok. Fikirlerimin ve onların kötü fikirlerinin birbiriyle yarıştığı bir yere ihtiyacım var. Sanırım artık böyle bir yerimiz var.” ifadelerini kullandı.





Bir hafta önce yaklaşık 300 bin takipçisi olan Donald Trump Jr.'ın hesabı şu anda 540 bin sınırını geçmiş durumda. Ancak 6,6 milyondan fazla takipçisinin olduğu Twitter hesabı hâlâ popüler.





Twitter, geçmişte şirketin politikalarına aykırı olduğu gerekçesiyle Trump Jr.'ın hesabını askıya almıştı.





Twitter’in eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını askıya almasının akabinde cumhuriyetçi destekçilerinin Telegram’a geçişi hızlanmıştı.