Trump'ın oğlu ile ilgili dikkat çeken iddia

'Derhal bu pisliği kınaması gerek'





eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, 6 Ocak'taki Kongre baskını sırasında defalarca Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü'ne mesajlar attığı ve babasının Kongre'de yaşananlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı.Donald Trump Jr'ın Mark Meadows'a yazdığı mesajlar, Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonu'na sunuldu.Trump'ın oğlunun, mesajlarında, Kongre'de durumun kontrolden çıktığını belirttiği görülüyor.Yeni açıklanan mesajlarda, Donald Trump Jr'ın ağır ifadelerle, babasının derhal duruma müdahale etmesini istediği dikkat çekiyor.Soruşturma Komisyonu Başkan Yardımcısı Liz Cheney, Donald Trump Jr'ın babası için, "Derhal bu pisliği kınaması gerek" yazdığını söyledi.Liz Cheney, Meadows'un ise Trump'ın oğluna, "Ben de Başkan'ı bunu zorluyorum, katılıyorum" yazdığını belirtti.Eski Başkan Donald Trump, taraftarlarının seçimleri kazanan Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak üzere toplanan Kongre'ye yaptığı baskına son vermek için yeterince erken müdahale etmemekle suçlanıyor.Trump, taraftarlarını şiddete başvurmaya teşvik ettiği yolundaki suçlamaları reddediyor.