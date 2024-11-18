Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın oğlundan 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı: Hedefinde Biden var! /18 Kasım 2024 12:09

Trump'ın oğlundan 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı: Hedefinde Biden var!

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, ABD askeri sanayi kompleksinin, babası Trump'ın göreve başlamadan önce Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini iddia etti.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Biden yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği yönündeki bir haberi yorumladı.

Donald Trump Jr, ABD askeri sanayi kompleksinin Trump göreve başlamadan önce Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini belirterek, “Askeri Sanayi Kompleksi, babamın barış yaratma ve hayat kurtarma şansı olmadan önce Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattıklarından emin olmak istiyor gibi görünüyor” dedi.

Donald Trump Jr, “O trilyonları (harcanacak) kilitlemek lazım. Böyle hayatın canı cehenneme, embesiller!” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

WP'ye açıklama yapan yetkililer, söz konusu politika değişikliğinde, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'ın oğlundan 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:18:57