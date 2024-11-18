Trump'ın oğlundan 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı: Hedefinde Biden var!

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Biden yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği yönündeki bir haberi yorumladı.





Donald Trump Jr, ABD askeri sanayi kompleksinin Trump göreve başlamadan önce Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini belirterek, “Askeri Sanayi Kompleksi, babamın barış yaratma ve hayat kurtarma şansı olmadan önce Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattıklarından emin olmak istiyor gibi görünüyor” dedi.





Donald Trump Jr, “O trilyonları (harcanacak) kilitlemek lazım. Böyle hayatın canı cehenneme, embesiller!” diye ekledi.





NE OLMUŞTU?

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.





Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.





WP'ye açıklama yapan yetkililer, söz konusu politika değişikliğinde, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.