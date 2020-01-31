Trump'ın özel tatil tesisinde silahlar konuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'ya bir arazi aracının girmeye çalıştığı, güvenlik çalışanlarının arabaya ateş açtığı, iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.





Trump'ın bölgedeki Mar-a-Lago isimli kişisel tatil rezidansına siyah bir arazi aracıyla girilmeye çalışıldı. Yerel polisin müdahale ettiği olayda, silah seslerinin duyulduğu bildirildi. ?Rezidansın girişindeki güvenliği geçmeye çalışan araca ateş açıldığı, helikopterlerin de dahil olduğu kovalamacanın ardından iki şüphelinin yakalandığı bildirildi.





Trump 1985'ten beri sahibi olduğu rezidansa 'Güney'deki Beyaz Saray' adını verdiği ve genellikle hafta sonlarını burada geçirdiği biliniyordu. ABD Başkanı'nın bugün ilerleyen saatlerde rezidansta olması bekleniyordu.