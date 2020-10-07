Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama /07 Ekim 2020 23:50

Trump'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Trump'ın Doktoru Sean Conley'in hazırladığı notun basınla paylaşıldığı ifade edildi. Buna göre Trump'ın son 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın son 4 gündür ateşinin, 24 saattir de semptomunun olmadığı açıklandı.

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Covid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

"Başkan Trump bu sabah 'Kendimi muhteşem hissediyorum' dedi" ifadesiyle başladığı notta Conley, Trump'ın değerlerinin normal seviyede olduğunu ve durumunun "stabil" seyrettiğini aktardı.

"Oksijen desteğine ihtiyaç duymadı"

Conley, "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok. Başkan Trump hastaneye yatırıldığı ilk günlerden sonra hiç oksijen desteğine ihtiyaç duymadı" bilgisini paylaştı.

Trump'tan dün alınan laboratuvar örneklerinde Covid-19'a karşı, tespit edilebilir seviyede antikora rastladıklarını vurgulayan Conley, Trump'ın durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.
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