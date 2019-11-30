Trump'ın satın almak istediği Grönland ile ilgili yeni karar

Danimarka istihbaratı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesi sonrası adayı ilk kez ulusal güvenlik gündeminin en üst sırasına yerleştirdi.





Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin Savunma İstihbarat Teşkilatının (FE), Grönland Adası'nı ulusal güvenlik gündeminin ilk sırasına koyması ABD'nin adaya olan ilgisiyle ilişkilendirildi.





İstihbarat Servisi Başkanı Lars Findsen, yaptığı açıklamada, "Arktik'teki büyük güçlerin çıkarlarının Danimarka Krallığı üzerinde doğrudan etkisi ve artan önemi olduğundan, bu yılki İstihbarat Risk Değerlendirmesi'ne Arktik ile ilgili bir bölümle başlamaya karar verdik" ifadesini kullandı.





Findsen, Grönland'ın ABD ile büyük kuvvetler arasında "güç oyununun" merkezinde olduğunu belirtti.





Trump: Stratejik olarak ilginç, bir tür gayrimenkul anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istediği haberlerini doğrulamıştı. Trump, ağustos ayında gazetecilere yaptığı açıklamada "Böyle bir konsept gelişti … Stratejik olarak çok ilginç. Gündemin birinci maddesi değil, size onu söyleyebilirim. Bir tür gayrimenkul anlaşması" demişti.





Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow da çıkan haberleri Trump'ın açıklamasından hemen önce doğrulamış, ABD Başkanı'nın Grönland'ı satın alma fikrini yakın danışmanlarıyla görüştüğünü söylemişti.





Kudlow, "Sonucu öngörmek istemiyorum ama sadece emlak piyasası konusunda bir iki şey bilen Başkan Trump'ın Grönland'ın satın alınmasını da değerlendirmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.