Trump'ın seçime iki ay kala Anayasa Mahkemesi’ne üye ataması tartışılıyor

Cumhuriyetçi Parti’den Alaska Senatörü olan Lisa Murkowski Cuma günü hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi üyesi Ruth Bader Ginsburg’ün yerine aday gösterilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins de daha önce Ginsburg’ün yerine aday gösterilmesine karşı olduğu mesajını vermişti.

Murkowski, 2016 yılında seçimlere 8 ay kala dönemin Anayasa Mahkemesi üyesi Hakim Scalia’nın ölümü üzerine Anayasa Mahkemesi’ne yeni aday gösterilmesine karşı olduğunu hatırlattı ve aynı standardın seçimlere 2 aydan az bir süre kala da uygulanması gerektiğine inandığını belirtti.









Hakim Antonin Scalia Şubat 2016’da yaşamını yitirmiş, fakat Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell dönemin başkanı Demokrat Barack Obama’nın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermesini engellemişti.





Başkan Donald Trump ise yeni haftada Ginsburg’ün yerine aday sunacağını açıklamış durumda.





McConnell da Trump’ın göstereceği adayın Senato’da oylanacağını belirtti.





2016’daki süreçte Obama’nın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği isme karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Trump’ın adayına karşı çıkmayacağının mesajını verdi.





Ancak Graham daha önce Senato Adalet Komisyonu Başkanı olduğu takdirde seçim sürecinde Anayasa Mahkemesi’ne aday gösterilmesine onay vermeyeceğini belirtmişti.





Graham şimdi Senato Adalet Komisyonu Başkanı.





Senato’da onay için 100 üyeden 51’inin onay vermesi gerekiyor.





Senato’da şu anda Cumhuriyetçiler’in 53-47’lik üstünlüğü var. Bu nedenle her bir oy onay için çok önemli.





Demokratlar ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden seçimlere bu kadar kısa süre kala Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday göstermesine karşı.





Trump görev süresi boyunca mahkemeye 2 isim aday göstermiş, 2’si de Senato’dan onay almıştı.





Ginsburg’ün hayatını kaybetmesinden önce 9 üyeli mahkemede 5-4 muhafazakarların üstünlüğü bulunuyordu.





Eğer Trump’ın göstereceği aday Senato’dan onay alırsa mahkemede 6-3 muhafazakarların üstünlüğü olacak.





Demokratlar gelişmelerin Cumhuriyetçiler’in istediği şekilde gelişmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirtiyorlar.





Demokratlar Kongre’de çoğunluğu elde etmeleri ve Başkan’ın Demokrat Parti’den seçilmesi halinde Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısını arttırabileceklerini kaydediyor.





Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer de sosyal medyadan paylaştığı mesajında Cumhuriyetçiler’in planlarında ilerlemeleri durumunda gelecek yıl bütün seçeneklerin masada olacağını vurguladı.





Amerikan Anayasası’nda Anayasa Mahkemesi üyeliği konusunda bir rakam belirtilmediği hatırlatılıyor.









Biden’dan çağrı





Bu arada Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden Cumhuriyetçi senatörlere Anayasa Mahkemesi’ne aday gösterilecek bir isim için oy kullanmamaları çağrısında bulundu.





Biden, seçmenlerin sesinin duyulması gerektiğini belirtti.





Biden seçildiği takdirde kendisinin aday gösterme şansı olması gerektiğini söyledi.





Amerikalılar’ın Çoğu Ginsburg’ün Yerine Aday Gösterilmesine Karşı





Reuters/Ipsos’un anketine göre Amerikalılar’ın önemli bir bölümü Cuma günü hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi üyesi Ruth Bader Ginsburg’ün yerine seçimlerden önce aday gösterilmesine karşı çıktı.





Ankete katılanların yüzde 62’si Ginsburg’ün yerine adayı 3 Kasım’da başkan seçilecek kişinin göstermesi gerektiğini belirtti.





Yüzde 23’ü ise Trump’ın aday gösterebileceğini belirtirken, geri kalan emin olmadıklarını kaydetti.





10 Demokrat’tan 8’i, 10 Cumhuriyetçi’den de 5’i aday göstermenin seçimi beklemesini gerektiğini vurguladı.