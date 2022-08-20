Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın suçlandığı 'Rusya Soruşturması'nda yeni gelişme /20 Ağustos 2022 11:46

Trump'ın suçlandığı 'Rusya Soruşturması'nda yeni gelişme

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yürütülen Rusya soruşturmasıyla ilgili eski Adalet Bakanı William Barr döneminde, bir iç yazışmanın uygunsuz bir şekilde tutulduğu bildirildi.

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ABD’de yargıçlardan oluşan bir federal temyiz heyeti, eski Adalet Bakanı William Barr döneminde, eski Başkanı Donald Trump hakkında yürütülen Rusya soruşturmasıyla ilgili bir iç yazışmanın uygunsuz bir şekilde tutulduğunu açıkladı.

Washington Bölgesi Temyiz Mahkemesi yargıçlarından oluşan heyet, oy birliği ile aldığı kararda, Trump döneminde Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanması gereken yasal bir notun uygunsuz bir şekilde yeniden düzenlendiğini belirtti.

Söz konusu notun, Barr’in talebi üzerine, Mart 2019’da Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Ofisi tarafından, Rusya soruşturmasında Trump’ın adaleti engellemekle suçlamama kararına rehberlik edecek yasal tavsiye amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

Ancak yargıçlar heyeti, ilgili notun aslında Barr'in Trump'a karşı suçlamada bulunması gerekip gerekmediğine dair yasal bir analiz içermediğini, aksine Barr'in soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’in bulguları hakkında Kongre'ye ve halka ne söylemesi gerektiğini içerdiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Eski Adalet Bakanı Barr, 24 Mart 2019'da, Kongre’ye, 2016 Başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahalesine ilişkin Mueller tarafından bir süre önce sonuçlandırılan soruşturma ile ilgili raporu özetleyen dört sayfalık bir mektup göndermişti.

İlgili mektupta Barr, soruşturmada elde edilen gerçeklerin Trump aleyhine adaleti engelleme suçlamalarını desteklemediğini kaydetmişti.

Barr, daha sonra ayrıca, soruşturmanın bulgularını 3 hafta daha kamuya açıklamamak ve soruşturma sonucunu Trump'ın lehine döndürmekle eleştirilmişti.
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