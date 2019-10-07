Trump'ın Suriye kararına karşı hamle

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın ilk olarak aylar önce aldığı ve bugün yeniden tekrarladığı Suriye’den temelli çıkma kararına partisinden itiraz geldi.





Trump’ın Senato’daki en büyük destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham kararı "fevri" diye nitelendirdi ve geri alınması için önerge sunacağını söyledi.





GRAHAM: IŞİD'IN MAĞLUP EDİLDİĞİ TRUMP YÖNETİMİNİN SÖYLEDİĞİ EN BÜYÜK YALAN





"Fox & Friends" isimli programda konuşan Graham, “Umarım bunun benim fikrime göre ne kadar dar görüşlü ve sorumsuz bir karar olduğu konusunda net olabilmişimdir.” dedi.





IŞİD’in mağlup edilmediğini kaydeden Güney Carolina Senatörü, bunun aksinin Trump yönetimi tarafından söylenen "en büyük yalan" olduğunu iddia etti.





Graham, Senato’ya Trump’ın Suriye’den çekilme kararına karşı çıkan ve bu kararın geri alınmasını amaçlayan bir önerge sunacağını ve her iki partiden de güçlü destek beklediğini sözlerine ekledi.





T24'ün haberine göre Lindsley şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın kuzey Suriye ile ilgili kararının detaylarını bilmediğini kaydetti.





Lindsley ancak basına yansıyanların doğru olması halinde bunun "cehenneme giden yolun taşlarını döşemek" anlamına geldiğini söyledi.





Graham, alınan kararın şu anlamlara geldiği yorumunda bulundu:





*IŞİD’in geri dönüşünü garanti altına alacak.





*Kürtleri Esad ve İran’la işbirliği yapmaya zorlayacak.





*Türkiye’nin ABD Kongresi’yle ilişkilerini yok edecek.





*Kürtlerin terk edilmesi ABD’nin onurunda bir leke olacak.