Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın Suriye'den asker çekme kararına karşı olan tasarı kabul edildi /16 Ekim 2019 23:18

Trump'ın Suriye'den asker çekme kararına karşı olan tasarı kabul edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme yönündeki kararına karşı olan tasarı Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi (Kongre), ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerini çekme kararına karşı olan yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi, bugün yapılan oylamada tasarıyı 60'a karşı 354 oyla kabul etti. Tasarıya göre, askerlerin geri çekilmesi Suriye, İran ve Rusya da dahil olmak üzere ABD'nin rakiplerine fayda sağlıyor.

TÜRKİYE'YE "ASKERİ HAREKÂTI DERHAL DURDUR" ÇAĞRISI

Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde başlatılan askeri harekâtı "derhal durdurmaya" çağıran tasarı, Suriyeli Kürtlerin desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 15 Ekim'de yapılan açıklamada, Türkiye'den iki bakanlık ve üç bakanın yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığın yaptırım listesine alındığı belirtilmiş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulandığı kaydedilmişti.
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