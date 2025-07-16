Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın "tarafsızlık" vurgusu /16 Temmuz 2025 12:01

Trump'ın "tarafsızlık" vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, C-SPAN kanalından canlı yayınlanan açıklamasında bir gazetecinin Ukrayna savaşında kimden yana olduğu sorunsuna, "Ben hiçbir tarafın yanında değilim... İnsanlığın yanındayım" ifadelerini kullandı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Trump'ın bu “tarafsızlık" vurgusunun geleneksel ABD dış politikasından önemli bir sapma olduğunun göstergesi yada bu konuda çaresiz oluşu yorumları dikkat çekiyor.

Ancak aynı zamanda, silah sevkiyatları ve yaptırım tehditleriyle askeri desteğin süreceğinin sinyalini vermesi, bu açıklamaların pratikte nasıl yorumlanacağı konusunda belirsizlik te yaratıyor.

Moskova Uyarısı ve Diplomatik Gerilim

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Moskova'yı hedef almaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu açıklama, Financial Times ve The Washington Post'un 4 Temmuz'daki Trump-Zelenski telefon görüşmesine ilişkin iddialarının ardından geldi. 

Söz konusu haberlere göre Trump, Zelenski'ye Moskova ve St. Petersburg'u vurma olasılığını sormuş, Zelenski ise "Gerekli silahları verirseniz yapabiliriz" yanıtını vermişti. Beyaz Saray daha sonra bu iddiaları yalanlayarak Trump'ın sadece soru sorduğunu, saldırı çağrısı yapmadığını açıklamıştı.

50 Günlük Ültimatom ve Yaptırım Tehdidi

ABD Başkanı, pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'ya 50 günlük bir ültimatom verdiğini hatırlatarak, bu süre içinde Ukrayna krizinde ilerleme sağlanmazsa Rusya ve ticaret ortaklarına %100'e varan ek gümrük vergileri uygulanacağını tekrarladı. 

Trump ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinin finanse edeceği ek silahların Ukrayna'ya gönderileceğini duyurdu. Kremlin, Trump'ın bu açıklamalarını "son derece ciddi" olarak nitelendirdi.

15 Temmuz'da gazetecilerle konuşan Trump, senatörler Tom Tillis ve Jeanne Shaheen'in "Rusya'ya çok fazla zaman tanındığı" yönündeki eleştirilerine, "50 gün o kadar da uzun bir süre değil" diyerek yanıt verdi. Bu ifadeler, Trump yönetiminin Ukrayna politikasındaki tutumunun netleşmediği yönündeki eleştirilere rağmen, Başkan'ın kendi zaman çizelgesine bağlı kalacağını gösteriyor.
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