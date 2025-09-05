Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın teknoloji devleriyle buluştuğu toplantıda Elon Musk detayı /05 Eylül 2025 10:08

Trump'ın teknoloji devleriyle buluştuğu toplantıda Elon Musk detayı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Yapay zeka yatırımlarının gündeme geldiği yemekte Trump, ABD’nin bu alanda Çin’in önünde olduğunu söyledi. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın davette yer almaması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da teknoloji sektörünün önde gelen yöneticilerine akşam yemeğinde ev sahipliği yaptı.

Yemekte, özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlar ön plana çıktı. Trump, konuşmasında ABD’nin bu alanda Çin’in önünde olduğunu belirterek teknoloji şirketlerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Şirket temsilcileri de Trump’a desteklerini dile getirirken, yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına ilişkin yeni projelerinden bahsetti.

ELON MUSK YOKTU
Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın davette yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce basına kapalı yapılacağı duyurulan program, son anda basına açılarak Trump ile teknoloji liderleri aynı karede görüntülendi.
