Trump'ın Türkiye Büyükelçisi, eski Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın patronu çıktı

KÜLLİYE'DE AĞIRLANDI





Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ankara'ya Büyükelçi olarak atadığı 77 yaşındaki Tom Barrack, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın patronu çıktı.Trump'ın yakın bir arkadaşı olduğu bilinen Barrack'ın, Türkiye'de uzun bir geçmişi var. Türklerle dostluğuyla öne çıkan Türkiye Büyükelçisi adayı, Türk vatandaşlarıyla uzun ortaklıklara sahip.Bu ortaklıklardan biri ise Tom Barrack'ın Republic Bank'taki görevine dayanıyor. Zira Barrack, bu bankada Hafize Gaye Erkan'la çalıştı.O dönem First Republic Bank'taki kimi yönetim kurulu üyelerinin Hafize Gaye Erkan'ın üst düzey yönetici olarak atanmasına olan itirazlara bizzat Tom Barrack'ın göğüs gerdiği ve Erkan'ı göreve getirdiği biliniyor.Barrack'ın, Erkan'ın bu üst düzey mevkiye gelmesindeki kritik rol oynadıktan sonra, bizzat Türkiye'ye gelerek önemli bir ziyarette bulundu.Tom Barrack, geçtiğimiz yıl Ankara'ya yaptığı ziyarette hem Hafize Gaye Erkan'ı makamında ziyaret etmiş hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede bizzat ağırlandı.Şimdi ise Tom Barrack'ın Türkiye'nin ABD Büyükelçi olarak Trump tarafından seçildi.