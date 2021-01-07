Trump'ın Twitter, Facebook ve Instagram hesapları kilitlendi

Sosyal medya devlerinden Twitter, ABD Kongresi'ne düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitlendiğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu.





Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.





Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitlendiği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.





FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN 24 SAATLİK ENGELLEME





ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook ise, Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.





Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.









Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.





PAYLAŞIMI ENGELLENMİŞTİ





Facebook ve Twitter, Kongre baskını sonrası Trump'ın bazı paylaşımlarını gerginliği tırmandırma riski taşıdığı gerekçesiyle kaldırmıştı. Twitter daha sonra Trump'a 12 saat engelleme getirildiğini açıklamıştı.





Trump, Twitter hesabından taraftarlarına "itidal" çağrısında bulunurken, "Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.





DESTEKÇİLERİ KONGRE BİNASINI BASMIŞTI





Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.





Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.





Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.





ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.