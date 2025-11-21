Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın Ukrayna barış planına AB’de karşı çıktı /21 Kasım 2025 14:54

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi tarafından hazırlanan yeni Ukrayna barış planına, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler karşı çıktı.

Fransa Dışişleri Bakanı, yaptığı açıklamada, "Barış, teslimiyet olamaz" ifadesini kullanarak Kiev'den "cezalandırıcı tavizler" talep edilmesine karşı olduklarını net bir şekilde belirtti. Bakan, varılacak herhangi bir anlaşmanın Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğini ortadan kaldırmaması gerektiğinin altını çizdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de benzer bir tutum sergileyerek, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin sınırlandırılmaması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, planın iddia edilen ve Ukrayna ordusunun küçültülmesini öngören maddelerine bir tepki olarak yorumlandı.

AB Diplomasi Şefi: Plan Rusya'dan Taviz İçermiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilci Yardımcısı Kaja Kallas ise, herhangi bir anlaşmanın Avrupalıların ve Ukrayna'nın desteğini içermesi gerektiğini söyledi. Kallas ayrıca, Trump'ın planının Rusya tarafından herhangi bir taviz öngörmediği eleştirisinde bulundu.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisinden birkaç yetkili, "yeni Trump planındaki" bazı maddelerin Kiev için net "kırmızı çizgiler" oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle, anlaşmanın belirlenen tarihe kadar imzalanmasının "oldukça olası görünmediği" ifade edildi.

Planın Arka Planı

Uluslararası medya, yeni uzlaşma planının hazırlandığını daha önce duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 20 Kasım'da ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll ile savaşın sona erme seçeneklerini görüştüğünü açıklamış, ardından Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, 28 maddelik bir barış ve çatışma sonrası düzenleme koşulları listesini yayımlamıştı.
