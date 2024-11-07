Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın Ukrayna planı ne: ABD basını flaş iddiayı yazdı /07 Kasım 2024 14:37

Trump'ın Ukrayna planı ne: ABD basını flaş iddiayı yazdı

Wall Street Journal gazetesi Donald Trump'ın, Rusya ile müzakereye yanaşmadığı sürece Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulmasını ele aldığını bildirdi

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ABD’de seçim kampanyası sürecinde Ukrayna'ya Rusya ile savaşında destek olmak için harcanan milyarlarca doları eleştiren ve savaşa ’24 saat içinde’ müzakere yoluyla son vermeyi vaat eden Donald Trump’ın, bir plan üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, başkanlık seçimlerinin ardından zaferini ilan eden Trump’ın danışmanları ile birkaç seçeneğe odaklandığını yazdı. Trump’a yakın üç kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın ekibinin fikirlerinden birinin, silah tedariki karşılığında Kiev'in NATO üyeliğini en az 20 yıl ertelemek olduğunu bildirdi.

'MÜZAKEREYE YANAŞMAZSA TEDARİK DURACAK'
Trump’ın danışmanları Keith Kellogg ile Fred Fleitz’in haziran ayında bir plan sunduğu ve planın Rusya ile müzakereye yanaşmadığı sürece Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulmasını içerdiği kaydedildi. Söz konusu planın, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin ‘uzun bir süre için masadan kaldırılmasını’  içerdiği de aktarıldı.

'SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGE KURULACAK'
Ayrıca, Rusya-Ukrayna sınırındaki cephe hattında silahsızlandırılmış bölge oluşturulmasının da tartışıldığı kaydedildi. Silahsızlandırılmış bölgenin güvenliği için ise Trump’ın, Washington’ın Avrupalı ??müttefiklerinden asker göndermelerini talep edeceği ileri sürüldü.
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