Trump'ın vergi kayıtları ortalığa mı saçılacak?

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Vergi Komisyonu ve Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi yargıçlarından Trump’ın 31 Ekim’de alt mahkemenin aldığı kararı engellemek amacıyla yapmış olduğu başvuruyu reddetmesini istedi.



Komisyon yaptığı başvuruda mahkemenin Trump’ın tezlerinden yana karar almasının hükümetin bir kolu olan “Kongre’nin anayasal yetkisine zarar vereceği ve Kongre’nin eski başkanla ilgili bir soruşturmayı tamamlamasını engelleyeceğini” kaydetti.



Ara seçim sonucu Trump’ın vergi kayıtları soruşturmasını nasıl etkiler?



Anayasa Mahkemesi Trump’ın talebini kabul ederse, 2019 yılında Trump’ın vergi kayıtlarına ilişkin başlayan mücadele belirsiz bir noktaya taşınabilir.



Salı günü yapılan ara seçim sonucunda Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun Cumhuriyetçiler’e geçmesi halinde Cumhuriyetçiler bu talebi düşürebilir.



Trump’ın ABD’deki en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi’ni bu davaya müdahale etmeye ikna edebilmesi halinde, davada nihai kararı yeni Kongre’nin göreve başlayacağı Ocak ayına kadar geciktirebilme imkanı olabilir.



Alt mahkemeler ne demişti?



Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts 1 Kasım’da eski Başkan Donald Trump’ın vergi kayıtlarının Kongre komisyonuna teslim edilmesini geçici olarak engelleyen bir karar almıştı.



Yargıç Roberts’ın kararı, Anayasa Mahkemesi’ne Trump’ın mahkemeye yaptığı acil itiraz konusunda hukuki unsurları değerlendirme zamanı tanıdı.



Alt mahkemeler kongre komisyonun Trump’ın vergi kayıtlarına erişim sağlama konusunda geniş yetkisi olduğuna karar vermiş ve Trump’ın komisyonun yetkisini aştığı iddialarını reddetmişti.



Donald Trump daha önce de gizli belge soruşturması kapsamında Florida’daki evinde FBI’ın yaptığı aramayla ilgili hukuki anlaşmazlığa Anayasa Mahkemesi’nin müdahale etmesi talebinde bulunmuştu. Mahkemeyse bu talebi reddetmişti.