Trump'ın yasağı o şirketi vurdu

Uçak ve askeri ekipman üreticisi Airbus SE'nin hisse senetleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa'ya seyahat yasağı kararı almasının etkisi ile sert düştü.







Airbus hisse senetleri bugün açılışta yüzde 10'nun üzerinde değer kaybetti. Avrupa merkezli havacılık şirketinin hisselerindeki değer kaybı bu hafta yüzde 14'ü buldu.







TRUMP'TAN AVRUPALILARA SEYAHAT YASAĞI





ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart Cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıklamıştı.





"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.







