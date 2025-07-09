Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın yeni vergi hamlesi altını sert vurdu /09 Temmuz 2025 09:57

Trump'ın yeni vergi hamlesi altını sert vurdu

9 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yeni fiyatların belirlenmesinde ABD Başkanı Donald Trump'un yeni vergi hamlesi belirleyici oldu.

SHABER3.COM

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 9 Temmuz 2025 Çarşamba...

TRUMP'TAN YENİ VERGİ ADIMI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler döviz ve emtia piyasalarında etkisini göstermeye devam ediyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump, bakır ve ilaç ürünlerinin ithalatına yönelik yeni gümrük vergilerini duyurdu. Trump, bakır ithalatına yüzde 50 oranında tarife uygulanacağını belirtirken, ABD’de üretim yapılması için firmalara 1 ila 1,5 yıl süre tanıyacaklarını ifade etti. Trump ayrıca, "Bu sürenin sonunda yüzde 200 gibi çok çok yüksek bir oranda gümrük vergisine tabi olacaklar" açıklamasında bulundu.

Bugün ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında olacak. Tutanaklardan çıkacak mesajların piyasalarda yön belirleyici olması bekleniyor.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ SÜRÜYOR
ABD'den gelen açıklamaların ardından ons altın fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü. Dün 3346 dolar ile 3286 dolar arasında hareket eden ons altın günü 3302 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah saatlerinde, 08.38 itibarıyla 3293 dolardan işlem görüyor.

4 saatlik grafik incelendiğinde yatırımcıların yeniden alım yönünde pozisyon aldığı gözlenirken, fiyatın pivot kanalının altında sert bir düşüş eğilimi sergilediği dikkat çekiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 235 TL
Çeyrek altın: 6 bin 898 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 513 TL
Ons altın: 3 bin 319 dolar
Yarım altın: 13 bin 800 TL
Tam altın: 27 bin 267 TL
Gremse altın: 68 bin 169 TL
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'ın yeni vergi hamlesi altını sert vurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:48