Trump'ın yeni vergi hamlesi altını sert vurdu

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 9 Temmuz 2025 Çarşamba...





TRUMP'TAN YENİ VERGİ ADIMI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler döviz ve emtia piyasalarında etkisini göstermeye devam ediyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump, bakır ve ilaç ürünlerinin ithalatına yönelik yeni gümrük vergilerini duyurdu. Trump, bakır ithalatına yüzde 50 oranında tarife uygulanacağını belirtirken, ABD’de üretim yapılması için firmalara 1 ila 1,5 yıl süre tanıyacaklarını ifade etti. Trump ayrıca, "Bu sürenin sonunda yüzde 200 gibi çok çok yüksek bir oranda gümrük vergisine tabi olacaklar" açıklamasında bulundu.





Bugün ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında olacak. Tutanaklardan çıkacak mesajların piyasalarda yön belirleyici olması bekleniyor.





ONS ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ SÜRÜYOR

ABD'den gelen açıklamaların ardından ons altın fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü. Dün 3346 dolar ile 3286 dolar arasında hareket eden ons altın günü 3302 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah saatlerinde, 08.38 itibarıyla 3293 dolardan işlem görüyor.





4 saatlik grafik incelendiğinde yatırımcıların yeniden alım yönünde pozisyon aldığı gözlenirken, fiyatın pivot kanalının altında sert bir düşüş eğilimi sergilediği dikkat çekiyor.





GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 235 TL

Çeyrek altın: 6 bin 898 TL

Cumhuriyet altını: 27 bin 513 TL

Ons altın: 3 bin 319 dolar

Yarım altın: 13 bin 800 TL

Tam altın: 27 bin 267 TL

Gremse altın: 68 bin 169 TL