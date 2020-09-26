Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıcı adayı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme’de efsanevi yargıç Ruth Bader Ginsburg'dan boşalan göreve getireceği ismin Amy Coney Barrett olduğu öğrenildi. Trump'ın kararını Beyaz Saray'da törenle TSİ 00.00'da açıklayacağı belirtiliyor.







Kadın hakları ve eşitlik konusunda ABD yargısında bir öncü olarak görülen Ginsburg, Yüksek Mahkeme'de 27 yıl süreyle görev yaptıktan sonra 18 Eylül tarihinde hayata veda etmişti. Ginsburg’un ölümüyle birlikte dokuz üyeli mahkemedeki liberal yargıçların sayısı üçe düşmüştü. Trump’ın muhafazakar bir yargıcın atanmasına giden yolu açmasıyla mahkemedeki denge muhafazakarlar lehine daha da bozulacak.





Amy Coney Barrett'in Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu tarafından onaylanması bekleniyor. ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Senatör Mitch McConnell, oylamanın Senato'nun en üst önceliği olduğunu açıkladı. 100 üyeli ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 47 üyesi bulunuyor.





ABD'de dindar muhafazakar kesimin sevdiği bir isim olan, 48 yaşındaki yargıç Barrett 2017 yılında yine Trump tarafından Chicago'daki 7'nci Temyiz Mahkemesi'ne atanmıştı. Barrett, Senato'nun onayını alması halinde ABD'nin en yüksek yargı merci olan Yüksek Mahkeme'de görev yapan beşinci kadın olacak.





Katolik Kilisesi'ne bağlı dindar bir hukukçu olan Barrett New Orleans doğumlu. Barrett'in kendisi gibi hukukçu olan eşinden beş, Haiti'den evlatlık edindiği iki çocuğu bulunuyor.