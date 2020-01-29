Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın 'yüzyılın anlaşması'na bir yorum da Rusya'dan geldi /29 Ocak 2020 21:45

Trump'ın 'yüzyılın anlaşması'na bir yorum da Rusya'dan geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'yüzyılın anlaşması' olarak duyduğu Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmayı ve iki devletli bir çözümü öngören Filistin-İsrail barış planına bir yorum da Rusya cephesinden geldi.

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ABD Başkanı Trump'ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak nitelediği İsrail-Filistin planına yönelik tepkiler sürerken, Rusya’dan 'durumu analiz etmeye devam ediyoruz' açıklaması geldi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak toplantı düzenleyerek açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelediği plana yönelik dünya genelinden tepkiler sürerken Rusya'dan  "durumun analiz edildiği" açıklaması geldi.

PESKOV: YARIN NETANYAHU İLE GÖRÜŞME OLACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" adını koyduğu planı incelemeye devam ettiklerini belirterek, "Bu bilgiyi analiz etmeye, Beyaz Saray idaresi tarafından hazırlanan bu planı incelemeye devam ediyoruz. Ayrıca yarın da (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu ile görüşme olacak, ilk elden ek bilgi gelecek" dedi.

Peskov, “Plan, İsrail ve bazı diğer ülke tarafından destek gördü, ama bu sözde anlaşmanın doğrudan katılımcısı olan Filistin tarafından şiddetle reddedildi. Şimdilik sadece bunu belirtebiliriz. Bir kez daha tekrarlıyoruz, durumu analiz etmeye devam ediyoruz” diye ekledi.
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