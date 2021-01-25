Trump'la birçok kez ters düşen Fauci: Ölüm tehditleri aldım

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile birçok kez ters düşen Dr. Fauci gündem oluşturacak açıklamalarda bulundu. Ünlü doktor, birçok kez ölüm tehdidi aldığını, hatta bir keresinde kendisine şarbon veya risin olduğundan şüphelendiği içi toz dolu bir zarf gönderildiğini belirtti.





40 yıla yakın deneyimiyle birçok ABD liderine sağlık danışmanlığı yapan, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, eski başkan Donald Trump'la arasında geçen ilginç diyalogları ilk kez anlattı.





'Eşim ve cocuklarım da rahatsız ediliyordu'

Fauci, hafta sonu New York Times muhabirine verdiği röportajda, geçen yıl 28 Mart'ta KOVID-19 ile mücadele görevini üstlendikten üstlendikten sonra, Beyaz Saray toplantılarında ve basın açıklamalarında yer aldıktan sonra ölüm tehditlerinin başladığını ifade etti.





Mektubu açtığında yüzünü ve göğsünü aniden bir pudra kapladığını söyleyen Fauci, zarfın içinde bulunan madde hakkında "Belki de zararsız bir maddeydi ancak korkutucuydu. Karım ve çocuklarım bu süreçte neredeyse benden daha çok rahatsız ediliyordu. Tehditler direkt eşimin ve çocuklarımın telefonlarına gidiyordu. Ben o zaman iki ihtimal üzerinde durmuştum: Ya bu bir aldatmacaydı, ya da içerisinde şarbon veya risin vardı ki bu madde risin olsaydı muhtemelen hayata veda etmiştim." dedi.



