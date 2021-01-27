Trump'la ilgili kitap gündeme bomba gibi düştü!

İngiliz Daily Mail gazetesi, Craig Unger'ın yazdığı ve 26 Ocak'ta piyasaya çıkan "American Kompromat" adlı kitabı geniş haber yaptı. Rusya'da Josept Stalin döneminden kalma ve bir başkasına yönelik şantaj, itibarsızlaştırma ya da manipülasyon hedefiyle elde edilmiş yüz kızartıcı/uygunsuz/suçlayıcı bilgi anlamında kullanılan "kompromat" ifadesinin başlık yapıldığı kitabın alt başlığı ise "KGB Donald Trump'ı Nasıl Yetiştirdi ve İlgili Seks, Açgözlülük, İktidar ve İhanet Hikâyeleri" olarak çevrilebilir.





İLK TEMAS 1976 YILINDA GERÇEKLEŞTİ





Çok satan birçok kitaba imza atan Craig Unger, 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilişkisinin 1976 yılında başladığını öne sürüyor. O tarihte de Trump, New York'un Queens semtinde yürüttüğü gayrimenkul işini Manhattan'a taşımaya karar veriyor.





Trump bahsi geçen yıl, üst düzey bir KGB yetkilisi tarafından başkent Moskova'ya Trump Oteli inşa etmek için keşif gezisi görünümünde davet edildi. KGB idarecilerince 'derin bir ilerleme' olan bu hamle sayesinde gizli, gayri resmi kanallar kurulması ve Rusların böylece Amerikan demokrasisine zarar vermesine olanak sağlandı.





TEKNELER DOLUSU PARA VERİLDİ, KARŞILIĞINDA DA...





Kitaba göre; Trump, 1980'li ve 1990'lı yıllarda gayrimenkul işleri üzerinden aklanan tekneler dolusu Rus parasıyla birçok kez iflastan kurtarıldı. Donald Trump, 2016 yılında başkan olduğunda da diyet ödeme zamanı geldi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne istediyse verdi.





Amerikalı yazar ses getiren bu bu kitabında, Trump'ın Ruslarla ilişkiyi ise cinsel amaçlı insan ticareti yapan ve hapishanede intihar eden arkadaşı Jeffrey Epstein vasıtasıyla kurduğunu iddia ediyor.





KİTAP MÜLAKATLARA DAYANIYOR





Aralarında Sovyetlerden kaçan isimler, eski CIA yetkilileri, FBI karşı istihbarat ajanları, avukatlar ve başkaca birçok üst düzey kaynakla mülakatlar yapan Craing Unger, Trump'ın KGB'nin ilgisini çekme nedenini ise onun 'gösterişçi', 'narsistik', ve 'dalkavukluğa ve açgözlüğü karşısında kolay etkilenen' karakterine bağlıyor.