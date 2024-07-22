Samanyolu Haber /Dünya / Trumplar ailecek Harris'ci çıktı: İşte ilginç detay! /22 Temmuz 2024 16:35

Trumplar ailecek Harris'ci çıktı: İşte ilginç detay!

ABD Başkanı Biden'in yarıştan çekildiğini açıklamasıyla birlikte yardımcısı Kamala Harris'in ismi ön plana çıktı. Donald Trump, Harris'i kolay rakip olarak gördüğünü açıklarken Trump ailesi ve Harris arasında ilginç bir ilişki ortaya çıktı.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın yeniden aday olmama kararının ardından, yardımcısı Kamala Harris Demokratların adayı olması yönünde avantajlı olarak görülürken, Donald Trump’ın daha önce iki kez Harris’e bağış yaptığı ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden aday gösterdiği Donald Trump’ın 2011 ve 2013 yıllarında Biden’ın yardımcısı Kamala Harris’in California başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara iki kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Haberlerde, Trump'ın Harris'e 2011'de 5 bin dolar, 2013'te ise 1000 dolarlık bağış yaptığı bildirildi.

Trump’un, Harris California başsavcısı olduğu dönemde, kendisine yaptığı bağışlar gündem olurken, bazı uzmanlar da eski bağışların olağan bir durum olduğunu söyledi.

KIZI DA BAĞIŞTA BULUNMUŞ

Öte yandan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın da 2014 yılında, Harris’in kampanyasına 2 bin dolarlık bir bağışta bulunduğu ortaya çıktı.
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