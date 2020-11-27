Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ta Biden ile ilgili çok konuşulacak açıklama /27 Kasım 2020 23:43

Trump'ta Biden ile ilgili çok konuşulacak açıklama

Mevcut ABD Başkanı, başkanlık seçimini kazandığı duyurulan Demokratların adayı Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için aldığı oyların hileli olmadığını ipstlaması gerektiğini belirtti.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ''Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80 milyon oyun hileli olmadığı ispatlarsa girebilir'' açıklamasını yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, seçimlerden zaferle çıkan seçilmiş Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için aldığı oyların 'hileli' olmadığını ispat etmesi şartını koştu.

Trump, "Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80 milyon absürt oyun hileli veya yasa dışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee'de ne olduğuna baktığımızda, büyük çaplı görülüyor. Onun çözülemeyen büyük bir sorunu var!" açıklamasını yaptı.



Trump, dün yaptığı açıklamada Seçmenler Kurulu'nun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'ta Biden ile ilgili çok konuşulacak açıklama Sonraki Haber >>

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:01:51