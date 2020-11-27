Trump'ta Biden ile ilgili çok konuşulacak açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ''Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80 milyon oyun hileli olmadığı ispatlarsa girebilir'' açıklamasını yaptı.





Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, seçimlerden zaferle çıkan seçilmiş Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için aldığı oyların 'hileli' olmadığını ispat etmesi şartını koştu.





Trump, "Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80 milyon absürt oyun hileli veya yasa dışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee'de ne olduğuna baktığımızda, büyük çaplı görülüyor. Onun çözülemeyen büyük bir sorunu var!" açıklamasını yaptı.













Trump, dün yaptığı açıklamada Seçmenler Kurulu'nun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söylemişti.