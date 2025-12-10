Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan AB ile ilişkileri geren açıklama: 'Zayıf olduklarını düşünüyorum' /10 Aralık 2025 10:27

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'ya karşı sert ifadeler kullandı, Avrupalı liderleri "zayıf," göç politikasını "bir felaket" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine yönelik söylemini sertleştirerek, Avrupa'nın "zayıf" liderler tarafından yönetilen "çürüyen uluslar topluluğu" olduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre Trump, ABD merkezli haber portalı Politico'ya verdiği röportajda Avrupa'nın göçü kontrol edemediğini, Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna savaşını sona erdiremediğini savundu.

Avrupalı liderlere ilişkin olarak "Zayıf olduklarını düşünüyorum" diyen Trump, "Ama aynı zamanda politik olarak çok doğru bir tutum izlemek istediklerini de düşünüyorum" şeklinde konuştu. Trump, "Bence ne yapacaklarını bilmiyorlar. Avrupa ne yapacağını bilmiyor" ifadesini de sözlerine ekledi.

Trump, özellikle Ukrayna savaşı konusunda Avrupalıların "çok fazla konuştuğunu ama hiçbir şey yapmadığını" savundu.

Göç politikası "bir felaket"
Avrupa ülkelerinin göç politikasını da eleştirerek "bir felaket" olarak nitelendiren Trump, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de eleştirdi. Trump, "Almanya suçun olmadığı bir ülkeydi ama Merkel göç ve enerji konularında iki büyük hata yaptı" dedi. Eski Başbakan Merkel'in sığınmacılara yönelik siyaseti, 10 yıl önce yaklaşık bir milyon sığınmacının Almanya'ya gelmesine yol açmıştı. Merkel yönetiminde Almanya'nın nükleer enerjiden nihai olarak vazgeçmesi de enerji konusunda Rusya'ya bağımlılığı artırmıştı.

Avrupa ülkelerine milyonlarca insanın gelmesine izin verilmesi sonucu Avrupa'nın yıkım ile karşılaşacağını savunan Trump, "Birçok Avrupa ülkesi çürüyor" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) içinde Macaristan'ı istisna olarak gösteren Trump, Başbakan Viktor Orban'ın göç politikasından övgüyle söz etti, "İyi iş çıkarıyor, ülkesine kimsenin gelmesine izin vermiyor" dedi. Trump, Polonya'nın da bu konuda iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Ulusal Strateji Belgesi'nde Avrupa'ya eleştiriler
ABD'nin geçen hafta yayınladığı Ulusal Strateji Belgesi de Avrupa'ya sert eleştiriler içeriyor. Belgede AB, Avrupa'da "siyasi özgürlüğü ve egemenliği baltalamak", "ifade özgürlüğünü sansürlemek" ve "siyasi muhalefeti baskı altına almakla" suçlanıyor. Göç politikaları nedeniyle "Avrupa medeniyetinin yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, Trump yönetiminin "Avrupa ülkelerinde mevcut gidişata karşı direnişi de bizzat teşvik edeceği" ifade edilerek AB karşıtı aşırı sağcı partilerin destekleneceğine işaret ediliyor.
