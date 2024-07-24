Trump'tan Abbas'ın mektubuna cevap: Her şey güzel olacak

Abbas'ın mektubu anketlerde Kasım seçimlerini kazanmaya daha yakın isim olarak görülen Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüne hazırlık olarak yorumlandı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Filistin lideri Mahmud Abbas Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a bir mektup yazarak yaralı kurtulduğu suikast girişiminden ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti. Suikast girişiminden bir gün sonra, 14 Temmuz'da yazılan mektubun varlığı, Trump verdiği yanıtla birlikte kendi sosyal medya sitesi Truth Social'da paylaşınca ortaya çıktı.Suikast girişimi karşısında Trump için oldukça endişelendiğini söyleyen Abbas, "Hukuk ve düzen dünyasında şiddete yer olmaması gerektiğini" söyledi, "Farklılıklar mutlaka iletişim ile çözülmeli" diye ekledi. Abbas olay sırasında hayatını kaybeden itfaiye personeli ve iki yaralının ailelerine de sabır diledi.Trump ise mektubun altına el yazısıyla, "Mahmud, çok hoş. Teşekkür ederim. Her şey güzel olacak. En iyi dileklerimle" diye yazdı.Cuma günü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Florida'daki evinde ağırlayacak olan Trump ayrıca, "Cuma günü Bibi Netanyahu ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bundan daha çok ise Ortadoğu'da barışı sağlamayı bekliyorum" diye yazdı.Abbas 2017'nin başlarında Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ancak aynı yıl ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak büyükelçiliğini Tel Aviv'den buraya taşıması iki siyasetçinin arasını açtı. Abbas Kudüs'ün tanınmasından sonra "ABD arabulucu pozisyonundan vazgeçti" diyerek Trump'ı eleştirdi.Buna rağmen Trump 2021'de Axios'a verdiği röportajda Abbas için, "Harika biri olduğunu düşündüm. Neredeyse bir baba gibiydi. Daha iyi olamazdı. Bir anlaşmayı Netanyahu'dan daha fazla istiyordu" demişti. Aynı mülakatta Netanyahu için ise "Bibi'nin hiçbir zaman barış istediğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.Netanyahu ise 2020 seçimlerinin ardından yeni seçilen Başkan Joe Biden'ı tebrik etmekte "acele" edince Trump'ın tepkisini çekti. Seçimin kendisinden çalındığını iddia eden Trump, sonucu hiçbir zaman kabullenmedi.İkili Trump'ın başkanlığından beri ilk kez bir araya gelecek. Eski ABD Başkanı 7 Ekim baskınından sonra sınırdaki güvenlik eksikleri yüzünden Netanyahu'yu eleştirmişti.Trump son 24 saatte yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, kendi döneminde İsrail ve bölge ülkeleri arasında yapılan İbrahim Anlaşması'ndan övgüyle bahsetti, "Benim dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Bunu yine sağlayacağız" dedi. Demokratların adayı olması beklenen Kamala Harris'in "dünyadaki çatışmaları durdurabilecek kapasitede olmadığını" savundu.