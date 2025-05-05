Trump'tan azılı suçlular için talimat: Efsane cezaevi yeniden açılacak

ABD Başkanı Donald Trump, San Francisco açıklarında bulunan ve uzun yıllardır müze olarak hizmet veren Alcatraz hapishanesinin yeniden faaliyete geçirilmesi talimatını verdi. Trump, hapishanenin en tehlikeli suçlular için kullanılmak üzere onarılıp genişletilmesini istedi.





Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Trump, ABD’nin uzun süredir şiddet eğilimli suçlularla mücadele ettiğini vurgularken, "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu çerçevede Trump, Federal Cezaevleri Bürosu’na Alcatraz'ın cezaevi olarak tekrar devreye alınması yönünde talimat verdiğini duyurdu.





TARİHİ ALCATRAZ HAPİSHANESİ

San Francisco Körfezi’ndeki Alcatraz Adası, bir dönem dünyanın en güvenlikli hapishanesi olarak ün kazandı. 1934-1963 yılları arasında aktif olan cezaevi, azılı suçluların tutulduğu, kaçışın neredeyse imkânsız olduğu bir yer olarak hafızalarda yer etti. filmlere konu olan Alcatraz hapishanesi, koşulları nedeniyle esir kampına benzetiliyordu.





1973'ten bu yana müze olarak kullanılan ada, her yıl yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.