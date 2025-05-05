Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan azılı suçlular için talimat: Efsane cezaevi yeniden açılacak /05 Mayıs 2025 09:32

Trump'tan azılı suçlular için talimat: Efsane cezaevi yeniden açılacak

ABD Başkanı Trump, müzeye çevrilen tarihi Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması için talimat verdi. Onarıldıktan sonra açılacak olan hapishaneye 'azılı suçlular' gönderilecek.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, San Francisco açıklarında bulunan ve uzun yıllardır müze olarak hizmet veren Alcatraz hapishanesinin yeniden faaliyete geçirilmesi talimatını verdi. Trump, hapishanenin en tehlikeli suçlular için kullanılmak üzere onarılıp genişletilmesini istedi.

Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Trump, ABD’nin uzun süredir şiddet eğilimli suçlularla mücadele ettiğini vurgularken, "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu çerçevede Trump, Federal Cezaevleri Bürosu’na Alcatraz'ın cezaevi olarak tekrar devreye alınması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

TARİHİ ALCATRAZ HAPİSHANESİ
San Francisco Körfezi’ndeki Alcatraz Adası, bir dönem dünyanın en güvenlikli hapishanesi olarak ün kazandı. 1934-1963 yılları arasında aktif olan cezaevi, azılı suçluların tutulduğu, kaçışın neredeyse imkânsız olduğu bir yer olarak hafızalarda yer etti. filmlere konu olan Alcatraz hapishanesi, koşulları nedeniyle esir kampına benzetiliyordu.

1973'ten bu yana müze olarak kullanılan ada, her yıl yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan azılı suçlular için talimat: Efsane cezaevi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:01