Trump'tan Bağdat'a: Onlara öyle yaptırımlar uygularız ki...

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat yönetiminin Amerikan hava üssünün bedelini ödeyene kadar ABD'nin Irak'tan çıkmayacağını söyledi.





ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat'ın yaklaşık 50 mil kuzeyinde ABD kuvvetlerini barındıran Balad askeri üssüne atıfta bulundu.





Irak parlamentosunun oy çokluğuyla ABD güçleri ve diğer yabancı güçlerin Irak'tan çıkarılması yönünde aldığı kararın ardından açıklama yapan Donald Trump şunları söyledi:





"Orada çok pahalı bir hava üssümüz var. İnşa edilmesi milyarlarca dolara mal oldu. Bize bunun için geri ödeme yapmadıkça ayrılmıyoruz. Onlara daha önce hiç görmedikleri gibi yaptırımlar uygulayacağız. İran yaptırımlarının biraz uysal görünmesini sağlayacak.”





ABD Başkanı Donald Trump, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır" dedi.





'Askerleri var korusunlar'





Irak'ın yanı sıra birçok bölgeden çekilmeye çalıştıklarını anlatan Donald Trump Suriye ile ilgili şunları söyledi:

"Suriye'den çekildim çünkü o sınırı (Türkiye-Suriye) korumayacağım. Neden o sınırı ben koruyayım? Askerleri var korusunlar. O sınır zaten kuşatma altında, o sınırdaki çatışma bin yıldır devam ediyor. Oraya şimdi güvenli bölge diyoruz ama aslında güvenli bölgenin aksi var orada. Orada çok insan öldü. Türkiye'den çok insan öldü, belki iki katı."





Trump'tan Süleymani değerlendirmesi





ABD Başkanı Trump, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda ABD'nin buna yanıtının çok büyük olacağını söyledi.





ABD Başkanı Trump, Süleymani hakkında da "Özellikle de son 18 ayda ülkesini çok tehlikeli bir yola sürüklemişti" ifadesini kullandı.