Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan beklenmedik karar: Daha çok silah gönderecek /08 Temmuz 2025 21:26

Trump'tan beklenmedik karar: Daha çok silah gönderecek

Donald Trump, ABD’nin Ukrayna’ya daha fazla silah göndereceğini söyledi. Geçen hafta ABD’nin Kiev’e bazı kritik silah sevkiyatlarını durduracağı açıklanmıştı. Trump’un karar değişikliğinde Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin etkili olduğu sanılıyor.

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Donald Trump, ABD’nin Ukrayna’ya daha fazla silah göndereceğini söyledi. Geçen hafta ABD’nin Kiev’e bazı kritik silah sevkiyatlarını durduracağı açıklanmıştı. Trump’un karar değişikliğinde Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin etkili olduğu sanılıyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den “memnun olmadığını” ve Ukrayna’nın “çok ağır bir şekilde vurulduğunu” söyledi. Trump ayrıca ABD’nin Ukrayna’nın mücadelesine yardımcı olmak için öncelikle “savunma silahları” göndereceğini belirtti.

Geçen hafta askıya alındığı bildirilen silahlar arasında Patriot hava savunma füzeleri ve hassas top mermileri de bulunuyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sevkiyatların devam etmesi için çağrıda bulunmuş ve ABD Patriot sistemlerini “gerçek hayat kurtarıcılar” olarak tanımlamıştı.

Trump’ın fikir değişikliği, başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna şehirlerine yönelik Rus insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından geldi. Trump Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada Kiev’in kendini savunabilmesi gerektiğini söyledi. Trump, Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında “Biraz daha silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Şu anda çok ağır darbe alıyorlar” dedi ve “Başkan Putin’in saldırıları durdurmaması beni hayal kırıklığına uğrattı” diye ekledi.
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