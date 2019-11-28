Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan beklenmedik ziyaret /28 Kasım 2019 23:12

Trump'tan beklenmedik ziyaret

Afganistan'a beklenmedik bir ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani ile görüştü.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Trump, Şükran Günü kapsamında Afganistan'da görev yapan ABD askerlerini ziyaret etti. Ayrıca ABD Başkanı, Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani'yle de bir araya geldi.

Programında bulunmamasına rağmen Afganistan'a giden Trump, Şükran Günü kapsamında Bagram Hava Üssü'nde ABD askerleriyle bir araya geldi.

Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'ndeki Trump'tan Afganistan'a sürpriz ziyaret

Geçen yıl Noel sonrası Irak'taki ABD askerlerini ziyaret eden Donald Trump, deniz piyadeleriyle olan videosunu Twitter'dan paylaşmıştı. Trump bu paylaşımıyla gizli özel kuvvetler görevlilerinin yerlerini ve yüzlerini deşifre etmekle itham edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan beklenmedik ziyaret Sonraki Haber >>

Sizin AKP'niz altında yaşamak böyle, değil mi?

Sizin AKP'niz altında yaşamak böyle, değil mi?

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Masumiyet karinesi nerede kaldı?

Masumiyet karinesi nerede kaldı?

Çankırı'da konfetili rezalet!

Çankırı'da konfetili rezalet!

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:48:03