Trump'tan beklenmedik ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Trump, Şükran Günü kapsamında Afganistan'da görev yapan ABD askerlerini ziyaret etti. Ayrıca ABD Başkanı, Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani'yle de bir araya geldi.





Programında bulunmamasına rağmen Afganistan'a giden Trump, Şükran Günü kapsamında Bagram Hava Üssü'nde ABD askerleriyle bir araya geldi.





Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'ndeki Trump'tan Afganistan'a sürpriz ziyaret





Geçen yıl Noel sonrası Irak'taki ABD askerlerini ziyaret eden Donald Trump, deniz piyadeleriyle olan videosunu Twitter'dan paylaşmıştı. Trump bu paylaşımıyla gizli özel kuvvetler görevlilerinin yerlerini ve yüzlerini deşifre etmekle itham edilmişti.