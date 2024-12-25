Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Biden'a idam resti: Hepsini infaz edecek /25 Aralık 2024 10:28

Trump'tan Biden'a idam resti: Hepsini infaz edecek

Seçilmiş başkan Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın idam cezasına çarptırılan 37 mahkumun cezasını ömür boyu hapse çevirme kararını tepki gösterdi. Trump, başkanlığa geldiğinde idam cezasını uygulamasını sürdüreceğini açıkladı.

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ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, Biden'ın idam cezası verilen bazı mahkumların cezasını hafifletmeye yönelik kararına tepki gösterdi.

"İNANAMAYACAKSINIZ"
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, “Joe Biden, ülkemizdeki en kötü 37 katilinin idam cezasını hafifletti. Her birinin işlediği suçları duyduğunuzda, bu kararı nasıl aldığına inanamayacaksınız. Bu anlamsız bir karar. Kurbanların yakınları ve arkadaşları daha da fazla etkilendi. Bunun olduğuna inanamıyorlar” ifadelerini kullandı.

İDAM CEZASINI UYGULAMAYA DEVAM EDECEK
Trump, görevi süresince federal idam cezası uygulamalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
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