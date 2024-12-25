Trump'tan Biden'a idam resti: Hepsini infaz edecek

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, Biden'ın idam cezası verilen bazı mahkumların cezasını hafifletmeye yönelik kararına tepki gösterdi.





"İNANAMAYACAKSINIZ"

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, “Joe Biden, ülkemizdeki en kötü 37 katilinin idam cezasını hafifletti. Her birinin işlediği suçları duyduğunuzda, bu kararı nasıl aldığına inanamayacaksınız. Bu anlamsız bir karar. Kurbanların yakınları ve arkadaşları daha da fazla etkilendi. Bunun olduğuna inanamıyorlar” ifadelerini kullandı.





İDAM CEZASINI UYGULAMAYA DEVAM EDECEK

Trump, görevi süresince federal idam cezası uygulamalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.